Server dedicati Aruba: l'offerta conveniente per ogni esigenza

Una forte presenza su Internet è al giorno d’oggi tra le necessità imprescindibili per qualsiasi azienda, sia essa una piccola impresa o che si tratti di un’attività di dimensioni importanti. In qualsiasi caso, la ricerca di un partner tecnologico solido a cui affidarsi per la gestione delle attività online è un aspetto da valutare con molta attenzione ed è qui che entra in gioco Aruba. Forte di un’esperienza trentennale e di un’infrastruttura di rete che può contare su quattro data center all’avanguardia localizzati a Bergamo, Arezzo, Roma e Ktis, il cloud provider italiano Aruba è uno dei principali operatori del settore ed è un partner ideale per chi è interessato a mettere online i propri dati su un server dedicato. L’offerta di server dedicati di Aruba include infatti soluzioni per tutte le esigenze proposte a prezzi molto convenienti. Vediamo di seguito alcuni esempi tra le varie configurazioni attualmente disponibili.

I server dedicati Aruba sinonimo di affidabilità, flessibilità e convenienza

L’offerta di server dedicati proposta da Aruba spazia dalle soluzioni rivolte a chi ha bisogno del singolo server a quelle pensate per chi è alla ricerca di infrastrutture IT più complesse. In qualsiasi caso, l’azienda di Ponte San Pietro ha la risposta giusta alle richieste del cliente. Le configurazioni Aruba hanno infatti in comune l’impiego di hardware di ultima generazione, una gestione semplificata delle varie funzioni e tutta la configurabilità necessaria affinché il servizio sia “ritagliato su misura” in base alle esigenze del committente.

I prezzi dei server dedicati Aruba partono da 13,20 euro + IVA al mese per configurazioni con processore AMD EPYC 1 Core (virtuale), 2 GB di RAM DDR4-ECC, HDD da 20 GB e connettività di 1 Gb/s. Si sale poi a soluzioni più potenti e prestazionali basate su AMD Ryzen7 7700x o superiori a 8 Core (Base 8×4,5 GHz; Turbo 8×5,4 GHz), 64 GB di RAM DDR5 – on die ECC (fino a 128 GB), 2 SSD NVMe da 1 TB e connettività di 1 Gb/s con traffico illimitato. Sono presenti inoltre nell’offerta di server dedicati Aruba anche configurazioni con processori Intel come l’Intel Xeon Gold 5318y, giusto per fare un esempio. Da notare inoltre che fino al 31 luglio o fino ad esaurimento scorte il setup è gratuito su tutti i server GPU.