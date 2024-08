Server dedicato: scegliere quello giusto è più semplice grazie ad Aruba

La scelta di un server dedicato a cui affidare la gestione dei servizi online della propria azienda è fondamentale e richieste un’attenta analisi delle opzioni disponibili, per trovare il giusti equilibrio tra costi, prestazioni e funzionalità disponibili.

Aziende e professionisti italiani alla ricerca di un server dedicato possono affidarsi alle offerte di Aruba, che ora propone un mese a canone zero per chi effettua ordini per un servizio di 12 mesi. Le opzioni sono numerose e si parte da 13,20 euro + IVA al mese.

Per accedere alle promozioni basta visitare il sito ufficiale di Aruba, accessibile tramite il box riportato qui di sotto. Sfruttando il sistema di ricerca avanzata è possibile scegliere, con cura, l’opzione più adatta alle proprie necessità.

Server dedicato con Aruba: ecco perché conviene

Scegliere Aruba per il proprio server dedicato significa affidarsi a un vero e proprio punto di riferimento per il settore, con la possibilità di sfruttare i migliori data center in Italia. A disposizione dei suoi clienti, Aruba propone un’offerta scalabile, con tante opzioni disponibili e con la possibilità di individuare facilmente il server giusto.

Con le proposte dell’azienda, infatti, è possibile accedere a decine di opzioni differenti, valutando le caratteristiche hardware, dalla CPU alla RAM passando per lo spazio su disco disponibile, in modo da poter individuare l’opzione più vantaggiosa.

Su alcune proposte, inoltre, viene messo a disposizione 1 mese di canone zero, andando ad effettuare un ordine di almeno 12 mesi. Per un quadro completo sulle opzioni disponibili c’è ora la possibilità di consultare il tool di ricerca disponibile sul sito Aruba.

Basta premere sul box qui di sotto e poi impostare i filtri di ricerca: basteranno pochi minuti per individuare le opzioni giuste e scegliere il server dedicato da su cui puntare.