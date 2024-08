Server in cloud: 100€ di credito omaggio e tanti vantaggi con Aruba

La scelta di un server in cloud può fare la differenza, garantendo a professionisti, aziende e anche a utenti privati la possibilità di poter sfruttare un servizio adatto alle proprie necessità. In questo senso, la soluzione giusta non può che essere rappresentata dai servizi proposti dal cloud di Aruba, azienda di riferimento del settore per il mercato italiano e non solo.

Con Aruba Cloud Server è possibile sfruttare un servizio scalabile, con traffico illimitato e costi ridotti. Per tutti i nuovi utenti che scelgono l’azienda e i suoi servizi cloud, in via promozionale, è possibile ottenere fino a 100 euro di credito gratuito da utilizzare per l’attivazione di uno dei prodotti di Aruba.

Per tutti i dettagli sulla promozione basta visitare il sito ufficiale di Aruba tramite il box qui di sotto.

Server in Cloud: ecco perché scegliere Aruba

Il servizio proposto da Aruba, per chi sta valutando una soluzione per un server in cloud, rappresenta oggi un punto di riferimento del mercato, sotto tutti i punti di vista. Aruba Cloud Server, infatti, mette a disposizione di tutti i nuovi utenti un servizio scalabile e in grado di adattarsi, in tempo reale (con l’eventuale aggiunta di risorse) alle esigenze effettive del cliente.

Nello stesso tempo, il server in cloud permette di beneficiare di un traffico illimitato, per utilizzo completo e senza limitazioni del servizio, e con un costo contenuto, anche grazie all’assenza di spese legate all’investimento necessario per la realizzazione di un server fisico.

Come detto in precedenza, Aruba ha lanciato una nuova promozione per tutti i nuovi utenti che creano un account gratuito. Per professionisti e aziende, infatti, è possibile ottenere 100 euro di credito in omaggio mentre i privati ottengono 20 euro di credito. Questo credito sarà poi utilizzabile per l’accesso a prezzo ridotto a servizi come Aruba Cloud Server.