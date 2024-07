Server in cloud: cos'è e come utilizzarlo

Sempre più aziende e privati si affidano ai server in cloud per le loro esigenze IT. Ma cos’è esattamente un server in cloud e come funziona? In questo articolo, cercheremo di rispondere a queste domande in modo semplice e chiaro. Intanto, ti diamo un consiglio: cerchi un server in cloud sicuro, affidabile e dai costi contenuti? Aruba è la soluzione che fa per te.

Con Aruba ottieni fino a 1 anno di servizi gratuiti, insieme a un credito di 100 Euro per le aziende e di 20 Euro nel caso tu sia un privato. Ti consigliamo di cogliere subito questa promozione.

Come funziona un server in cloud?

Un server in cloud è un server virtuale ospitato su internet, invece di trovarsi fisicamente in un data center aziendale. In altre parole, invece di acquistare e gestire un proprio hardware, è possibile affittare lo spazio e le risorse di un server da un fornitore di servizi cloud, come Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure o Google Cloud Platform (GCP).

I server in cloud funzionano grazie alla tecnologia di virtualizzazione. Un singolo server fisico viene suddiviso in più server virtuali, ognuno dei quali dispone di proprie risorse di CPU, memoria, archiviazione e sistema operativo. In questo modo, è possibile ottimizzare l’utilizzo dell’hardware e ridurre i costi.

Quali sono i vantaggi di utilizzare un server in cloud?

I vantaggi di utilizzare un server in cloud sono numerosi:

Scalabilità: possono essere facilmente scalati su o giù in base alle esigenze, aggiungendo o rimuovendo risorse con pochi clic. Questo significa che non è necessario investire in hardware di cui non si è sicuri di avere bisogno.

possono essere facilmente scalati su o giù in base alle esigenze, aggiungendo o rimuovendo risorse con pochi clic. Questo significa che non è necessario investire in hardware di cui non si è sicuri di avere bisogno. Flessibilità: offrono una grande flessibilità in termini di configurazione e personalizzazione. È possibile scegliere il sistema operativo, le applicazioni e le risorse desiderate, in modo da creare un ambiente server perfettamente adatto alle proprie esigenze.

offrono una grande flessibilità in termini di configurazione e personalizzazione. È possibile scegliere il sistema operativo, le applicazioni e le risorse desiderate, in modo da creare un ambiente server perfettamente adatto alle proprie esigenze. Affidabilità: sono generalmente molto affidabili, grazie ai data center ridondanti dei fornitori di servizi. Questo significa che i dati e le applicazioni sono sempre accessibili, anche in caso di guasti hardware.

Se sei alla ricerca di una soluzione IT scalabile, flessibile, affidabile e conveniente, i server in cloud sono la soluzione giusta per te.