Server in cloud di Aruba: nasce una nuova frontiera

Aruba ha lanciato il suo innovativo servizio di server in cloud, il quale rappresenta un balzo importante nel mondo del cloud computing. Progettato per rispondere alle esigenze delle aziende contemporanee, Aruba Cloud Server offre una soluzione super completa, affidabile e scalabile, adatta a qualsiasi carico di lavoro. E perché no, anche a quei catastrofici report che sembrano infiniti! L’attenzione si concentra su fornire infrastrutture in public cloud, restituendo flessibilità e facilità di gestione.

Il vantaggio principale? Migrare il proprio data center da on-premise al cloud non è mai stato così semplice. Con Aruba Cloud Server, il ridimensionamento dell’infrastruttura è semplice. Se il vostro sogno è passare da provider esteri a uno orgogliosamente Made in Italy, questa è la soluzione. Adesso, potete approfittare di un’offerta interessante: fino a 1 anno di servizi gratuiti

sul Cloud di Aruba. Inoltre, se siete nuovi clienti, potete mettere alla prova i prodotti Aruba con un credito fino a 100 €

Caratteristiche principali dei Server in cloud

Tra le caratteristiche principali del server cloud di Aruba, la scalabilità è senza dubbio l’asso nella manica. I server possono essere modificati in tempo reale in base al carico di lavoro, garantendo sempre performance ottimali. Le risorse hardware sono sempre pronte e disponibili, con traffico illimitato. Potrete gestire i vostri processi senza preoccuparvi di restrizioni tecniche.

La sicurezza? Robusta e affidabile. Aruba Cloud Server mette in campo misure di sicurezza all’avanguardia per proteggere i vostri dati aziendali. Con i data center situati in Italia, la sovranità dei dati è garantita, fornendo un ulteriore livello di fiducia.

Passando poi all’integrazione, non agisce da lupo solitario. È parte infatti di un ecosistema dove ogni componente, dai managed Kubernetes ai block storage, può essere integrato e gestito facilmente. Il tutto orchestrato tramite la Cloud Management Platform di Aruba Cloud.

Inoltre, è l’ideale per piattaforme di web hosting, ambienti di test, sviluppo e produzione, senza dimenticare le applicazioni remote come VDI e ERP.

I server in cloud di Aruba rappresentano una soluzione efficiente dal punto di vista dei costi e delle performance. L’integrazione con altri servizi Aruba e la sicurezza garantita dai data center locali rendono questa offerta imbattibile.