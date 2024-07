Server in cloud: la carta vincente di Aruba

Se per la tua azienda o un progetto online ambizioso hai scelto di affidarti a una soluzione cloud server, ti segnaliamo la nuova offerta di Aruba: a partire da 9,49 euro al mese ottieni un cloud server sviluppato nell’ecosistema Aruba Cloud, con la garanzia di risorse sempre disponibili, traffico illimitato e hardware di ultima generazione.

In più, se sei un nuovo cliente, puoi beneficiare fino a 1 anno di servizi gratuiti sul Cloud Aruba, con un credito massimo disponibile fino a 100 euro.

I vantaggi del server in cloud di Aruba

Aruba Cloud Server offre una soluzione completa, sicura e conveniente per lo sviluppo di infrastrutture virtuali in grado di soddisfare qualsiasi richiesta di calcolo. Un prodotto adatto a tutti, grazie alla pratica interfaccia di Aruba Cloud Management Platform, per un ridimensionamento dei cloud server il più rapido possibile.

Un’altra parola chiave del servizio di server in cloud offerto da Aruba è scalabilità. A questo proposito, al di là del contenimento dei costi, segnaliamo l’aggiunta del servizio di block storage, che permette di beneficiare di un’ottima scalabilità riguardo allo spazio a disposizione.

Tra le altre funzionalità incluse si segnalano la migrazione guidata delle infrastrutture (provenendo da un hyperscaler o da on-premises), la costruzione di spazi idonei ad ospitare siti web ed e-commerce, più ambienti per lo sviluppo, test e la creazione delle proprie app personali.

L’offerta in corso su Aruba Cloud Server è disponibile su questa pagina dedicata del sito ufficiale Aruba. Il pacchetto in questione è ideale per la costruzione di infrastrutture virtuali dai costi certi e scalabili, con la gestione via API, 3 availability zones e traffico illimitato.