Serverplan introduce nuovi strumenti di analisi per Hosting WordPress

“La potenza è nulla senza controllo”. Prendiamo in prestito la celebre frase di un noto spot pubblicitario di qualche anno fa per spiegare che un piano hosting dovrebbe garantire tanto una velocità da record quanto una gestione semplice di tutti gli aspetti chiave del servizio. A questo proposito, giocano un ruolo fondamentale anche gli strumenti che permettono di analizzare in maniera dettagliata le performance del sito.

Ancora una volta Serverplan, l’azienda con sede a Cassino specializzata in soluzioni hosting di qualità, propone un’offerta migliore rispetto alla concorrenza, tanto sul piano della velocità quanto su quello della gestione, introducendo nuovi strumenti di analisi per i suoi piani Hosting WordPress. Ecco tutte le informazioni da conoscere al riguardo.

Pannello di controllo cPanel

Il pannello di gestione hosting cPanel aiuta a semplificare il lavoro dietro le quinte dei proprietari dei siti web, in cui gioca un ruolo importante quello dell’analisi dei dati. Tra le sezioni chiave si annovera Logs, attraverso cui è possibile analizzare i log e monitorare le prestazioni del sito tramite gli strumenti AWStats e Webalizer.

Da una parte AWStats offre ai webmaster due diversi tipi di report: istantanei e periodici (entrambi si basano sull’analisi dei log del server). Dall’altra Webalizer è un tool che aiuta a ottenere informazioni precise sulla visibilità del sito, proponendo un report completo delle pagine più visitate.

Grazie a strumenti come AWStas e Webalizer, cPanel consente di analizzare nel dettaglio le prestazioni del sito web, con un monitoraggio continuo del traffico. Le informazioni raccolte possono poi essere prese in esame per migliorare le strategie di web marketing.

I piani hosting WordPress di Serverplan

cPanel e WHM sono presenti di default in tutti i piani hosting WordPress di Serverplan. Tra le loro caratteristiche principali citiamo anche l’utilizzo di dischi SSD NVMe, il servizio di backup giornalieri, 1 dominio incluso gratis per sempre, il certificato SSL, cache e WordPress preinstallati.

Questi i prezzi:

Starterkit WordPress : 26 euro l’anno

: 26 euro l’anno Startup WordPress : 76 euro l’anno

: 76 euro l’anno Enterprise WordPress : 142 euro l’anno

: 142 euro l’anno Enterprise Plus WordPress: 230 euro l’anno

Per maggiori informazioni sulle soluzioni offerte, ti invitiamo a collegarti alla pagina dedicata ai piani Hosting WordPress di Serverplan.