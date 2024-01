Servizi hosting, con Hostinger ottieni fino al 79% di sconto

Stai scandagliando il web in lungo e in largo tra i servizi hosting per cercarne uno adatto a te e alle tue idee da portare in Rete? Hostinger ha ciò che fa per te. Grazie alla promozione in atto, infatti, hai fino al 79% di sconto sull’hosting comprensivo di website builder.

Con la promozione ottieni il dominio gratuito, la migrazione gratuita del sito, l’assistenza clienti 24 ore su 24. Il tutto a soli 2,49 € al mese per 2 anni. In omaggio hai anche 3 Mesi Gratis. Insomma, una offerta assolutamente da non perdere, ma anche da cogliere al volo per evitare sgradite sorprese come il termine della promozione che farà inevitabilmente lievitare il prezzo ai livelli normali.

I pacchetti Hostinger

Premium: prezzo: 2,49 Euro al mese. Le caratteristiche: 1 sito web, 30 GB di spazio di archiviazione SSD, 1 GB di RAM, 1 CPU, CDN integrato, Certificati SSL gratuiti, supporto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Business: prezzo: 3,69 Euro al mese. Caratteristiche: 10 siti web 100 GB di spazio di archiviazione SSD 2 GB di RAM 2 CPU CDN integrato Certificati SSL gratuiti, supporto 24/7 Dedicato IP, Strumenti AI WordPress Cloud Startup: prezzo: 9,99 Euro al mese. Caratteristiche: 3 siti web 200 GB di spazio di archiviazione SSD 3 GB di RAM 2 CPU CDN integrato Certificati SSL gratuiti, supporto 24/7. Prestazioni ottimizzate (10 volte più veloci rispetto ai piani Premium e Business)

I piani includono 3 mesi gratis e hanno, rispettivamente, uno sconto del 79%, del 75% e del 50%.

Il piano Premium è una buona scelta per chi ha un sito web di piccole dimensioni o un blog personale. Il piano Business offre più spazio di archiviazione, RAM e CPU, oltre a un IP dedicato e strumenti AI WordPress. Il piano Cloud Startup è la scelta migliore per chi ha bisogno di prestazioni elevate e può ospitare fino a tre siti web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.