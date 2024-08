Sfrutta la potenza di Aruba Fibra a 17 euro al mese per 6 mesi

La fibra illimitata di Aruba è interessante perché, pagando soltanto 17 euro al mese per 6 mesi, ti permette di portare la connessione più veloce possibile direttamente a casa tua. Con l’offerta base, avrai velocità fino a 1 Gigabit in download. Se vuoi viaggiare ancora più veloce, sono disponibili opzioni aggiuntive che possono spingere la connessione fino a 10 Gigabit.

Le promozioni di Aruba Fibra non hanno condizioni o vincoli vari. Dopo i primi sei mesi, la tariffa cambia leggermente ma rimane competitiva: 24,90 euro al mese per l’offerta base.

Pacchetto completo a 17 euro al mese per 6 mesi

Se pensi che il pacchetto base sia poco, c’è la versione All-In che, oltre alla fibra ultraveloce, ti fornisce anche di modem Wi-Fi e chiamate nazionali illimitate. Il costo? 19,89 euro mensili per sei mesi. Al termine di questo periodo, il prezzo sale a 27,90 euro al mese, ma senza alcun vincolo. Puoi cambiare idea in ogni momento e andare via senza problemi. Non pensare che la velocità massima di 1 Gigabit sia l’unica opzione! Con Aruba, puoi raggiungere i 2,5 Gigabit o addirittura i 10 Gigabit. Basta attivare le apposite opzioni.

La rete in fibra ottica FTTH di Aruba assicura che stai realmente beneficiando della migliore tecnologia disponibile. Tutto quello che devi fare è visitare il sito ufficiale di Aruba e verificare se la tua casa è coperta dal servizio.

Le promozioni sono prive di vincoli a lungo termine e il costo di recesso è di soli 20 euro, ma solo se hai aggiunto il router all’offerta. Se invece scegli di utilizzare un modem di proprietà, il costo di uscita non c’è.

Insomma, con l’offerta di Aruba Fibra a 17 euro al mese per 6 mesi, hai la possibilità di esplorare il web senza limiti e senza pagare troppo. Connessione veloce, stabile e a prezzo accessibile: cosa chiedere di più?