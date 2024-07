Shopping online gratuito: apri il Conto Crédit Agricole e ottieni Buoni Amazon

Crédit Agricole offre una soluzione di conto corrente online, con carta di pagamento per ogni esigenza, consulenza personalizzata e, con la promozione in corso, anche la possibilità di ottenere fino a 250€ in Buoni Regalo Amazon.

Caratteristiche del Conto

Canone Zero

Per i primi 9 mesi, il conto non prevede alcun canone. Successivamente, il canone può essere azzerato per chi è under 35, accredita stipendio o pensione, possiede un dossier titoli attivo o un patrimonio di almeno 5.000€.

Carta Crédit Agricole Visa Evoluta

La carta di debito offerta da Crédit Agricole può essere utilizzata immediatamente collegandola ai wallet digitali. Grazie alla comoda app, è possibile bloccare la carta o metterla in pausa in qualsiasi momento.

Gestione tramite App

L’app Crédit Agricole permette di gestire il conto e i prodotti finanziari in modo semplice e veloce. Offre la possibilità di richiedere nuovi prodotti, monitorare gli investimenti e avere sempre un consulente a disposizione, sia in filiale che a distanza.

Promozioni e vantaggi

Buoni Regalo fino a 250€

Aprendo il conto entro il 5 settembre e utilizzando il codice promozionale “VISA”, è possibile ottenere fino a 100€ in buoni regalo Amazon. Per riceverli, basta sottoscrivere la carta di debito e utilizzarla per una spesa minima di 500€ e massima di 1.000€.

Invita un amico

Per ogni amico che apre un conto online, si riceve un buono regalo di 25€, fino a un massimo di 150€. Anche i nuovi clienti invitati riceveranno un buono regalo di 25€.

Protezione mezzi di pagamento

Chi apre il conto entro il 31 luglio con il codice “VISA” e sottoscrive l’assicurazione Protezione Mezzi di Pagamento, riceverà un ulteriore buono regalo di 25€. Questa assicurazione, a soli 2€ al mese, rimborsa in caso di utilizzo fraudolento delle carte in seguito a furto o smarrimento.

American Express Oro

Un ulteriore vantaggio per chi apre il conto online è la possibilità di richiedere la carta di credito Oro American Express con quota gratuita per il primo anno, beneficiando di numerosi vantaggi esclusivi.

Per conoscere l’offerta completa di Crédit Agricole clicca qui.