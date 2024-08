Sicurezza online senza compromessi: scopri le offerte Norton

Tutti navigano online ogni giorno, ma non tutti sono ancora consapevoli che le minacce informatiche sono sempre più pericolose. Virus, malware, ransomware, ecc. crescono esponenzialmente, quindi urgono soluzioni di sicurezza online senza compromessi. In tal senso, Norton propone dei pacchetti a difesa di dispositivi e privacy.

I bundle Norton 360 non hanno soltanto l’antivirus, ma anche altre funzionalità di protezione. La protezione in tempo reale resta il loro punto forte, in quanto contrasta ogni minaccia. Particolare menzione merita Secure VPN, che ti permette di cambiare IP per navigare in anonimo.

Sicurezza online senza compromessi con i pacchetti Norton 360

Il bello di Norton sta anche nella varietà dei suoi pacchetti antivirus. C’è una versione per ogni esigenza, da quella base a quella più avanzata. La versione Standard, perfetta per chi ha un solo dispositivo da proteggere, è disponibile a soli 29,99 euro all’anno (grazie allo sconto del 60%). Se però hai più di un dispositivo, con soli 5 euro in più potrai ottenere la versione Deluxe, che protegge fino a 5 dispositivi. La versione Advanced è la più completa: pagando 44,99 euro il primo anno (sconto del 66%), protegge fino a 10 dispositivi.

Oltre al sistema antivirus, Norton 360 propone anche il password manager per evitare di usare “1234” come password e 200 GB di spazio cloud per i backup dei tuoi preziosi file. Un altro aspetto interessante è la garanzia di rimborso di 60 giorni. Se, per qualche arcano motivo, un pacchetto non ti soddisfa, potrai recuperare i tuoi soldi.

La sicurezza online senza compromessi passa da Norton. Riuscire a proteggere tutto ciò che riguarda la tua vita digitale è sia semplice che economico. Non lasciate che le minacce del web rovinino la tua navigazione online: Norton ha la tecnologia e l’affidabilità per tenerti al sicuro.