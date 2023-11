Sky Cinema e Netflix in un'unica offerta a 19,90 €/mese con Buono Amazon incluso

La nuova promozione Sky per il Black Friday è davvero molto interessante. Per tutti i nuovi utenti, infatti, c’è la possibilità di accedere all’offerta di intrattenimento più ricca del momento con una spesa inferiore ai 20 euro al mese.

Il bundle composto da Sky TV, Sky Cinema, Paramount Plus, Netflix con piano Standard (e possibilità di passare a Netflix Premium) è ora disponibile al prezzo scontato di 19,90 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli alla fine del periodo promozionale.

L’offerta include Sky Go, senza costi aggiuntivi, e consente l’accesso a Sky Sport, con una spesa di 10 euro in più, e Sky Calcio, con una spesa di 5 euro in più. Per tutti i nuovi clienti, inoltre, c’è un Buono Amazon da 50 euro in regalo.

Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto e raggiungere la pagina dedicata all’offerta del sito Sky. C’è tempo fino al prossimo 27 di novembre per completare l’attivazione della promozione.

Sky esagera per il Black Friday: tutti i dettagli della nuova promozione

Con la nuova promozione Sky per il Black Friday è possibile accedere a un bundle davvero conveniente con il massimo dell’intrattenimento. L’offerta, infatti, include:

Sky TV con tutte le serie TV e gli show di Sky

con tutte le serie TV e gli show di Sky Netflix , con tutto il catalogo di film e serie TV e il piano Standard per l’accesso da due dispositivi

, con tutto il catalogo di film e serie TV e il piano Standard per l’accesso da due dispositivi Sky Cinema con Paramount Plus incluso

con incluso Sky Go per guardare i contenuti dell’abbonamento Sky (con i pacchetti TV e Cinema) anche da smartphone, tablet e computer

per guardare i contenuti dell’abbonamento Sky (con i pacchetti TV e Cinema) anche da smartphone, tablet e computer la possibilità di aggiungere Sky Sport, con una spesa di 10 euro in più, e Sky Calcio, con una spesa di 5 euro in più

Tutti questi contenuti sono disponibili con una spesa di 19,90 euro al mese, per 18 mesi e senza vincoli alla fine del periodo promozionale. C’è anche il Buono Amazon da 50 euro che rappresenta, sicuramente, un plus gradito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.