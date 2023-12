Sky con Netflix incluso: con l'offerta di Natale bastano 14,90 euro al mese

L’offerta di Natale di Sky è l’occasione giusta per accedere a Netflix a prezzo ridotto. Il bundle Intrattenimento Plus che include Sky TV e Netflix con piano Base senza pubblicità, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 14,90 euro al mese.

L’offerta può essere personalizzata scegliendo Netflix Standard (+4 euro al mese) oppure Netflix Premium (+8 euro al mese). Da notare, inoltre, che è possibile aggiungere anche Sky Cinema (+5 euro al mese) con Paramount Plus incluso.

C’è tempo fino al prossimo 27 di dicembre per attivare la promozione. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale di Sky da cui è possibile anche completare la sottoscrizione dell’offerta desiderata, andando a personalizzare i contenuti, aggiungendo nuovi pacchetti.

Sky e Netflix insieme: l’offerta è da cogliere al volo

Con la promozione in corso è possibile accedere a Intrattenimento Plus al prezzo scontato di 14,90 euro al mese. L’offerta in questione include:

Sky TV con tutto l’intrattenimento, gli show e le serie TV di Sky

Netflix con accesso completo al catalogo con il piano Base senza pubblicità

possibilità di personalizzazione con il passaggio a Netflix Standard (+4 euro al mese) oppure Netflix Premium (+8 euro al mese) e/o con l'aggiunta Sky Cinema (+5 euro al mese) con Paramount Plus incluso

accesso a Sky Go per guardare i contenuti in streaming da computer, smartphone e tablet

Per attivare questa promozione c’è tempo fino al prossimo 27 di dicembre. È possibile scegliere tra l’attivazione di un abbonamento con Sky Q via Internet, al costo di 9 euro una tantum, oppure Sky Q via satellite, al costo di 99 euro una tantum.

Tutti i dettagli sulla promozione sono disponibili di seguito. Direttamente dal sito Sky è possibile personalizzare il proprio pacchetto d’abbonamento e andare a includere tutti i contenuti desiderati.

