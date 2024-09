Sky e Netflix insieme in super offerta a 14,90 euro per 18 mesi

In queste ultime ore Sky ha lanciato una super offerta per tutti gli amanti delle serie tv e degli show per tutta la famiglia. La promozione in corso prevede l’accesso alle serie e agli show di Sky più tutto Netflix senza interruzioni pubblicitarie a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi, rispetto a un prezzo di listino di 30 euro al mese.

L’intrattenimento di Sky TV ha un valore di 14,90 euro al mese, mentre l’accesso all’intero catalogo Netflix con l’account Base costa 7,99 euro al mese. Di fatto, dunque, Netflix è in regalo. La promozione scadrà il prossimo 22 settembre ed è attivabile online tramite questa pagina del sito Sky.

Sky e Netflix insieme a soli 14,90 euro al mese

Il mese di settembre rappresenta uno dei momenti ideali per tornare a guardare la televisione, grazie alle tante novità presenti sia nel catalogo di Sky TV che nella piattaforma Netflix. Domenica scorsa, ad esempio, preso il via la nuova stagione di 4 Hotel con Bruno Barbieri, mentre questo giovedì avrà inizio X Factor, con la nuova conduzione di Giorgia e una giuria rivoluzionata.

Da non perdere nemmeno le novità di Netflix. Su tutte si annovera la parte 2 di Emily in Paris, con i nuovi episodi in arrivo il prossimo 12 settembre. Ad inizio agosto ha inoltre debuttato la quarta stagione di The Umbrella Academy, la pluripremiata serie televisiva americana ideata da Steve Blackman.

Come già anticipato qui sopra, l’offerta è sottoscrivibile online sul sito ufficiale di Sky: Sky TV e Netflix sono in promo a 14,90 euro al mese per 18 mesi.