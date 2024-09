Sky: intrattenimento e sport con la velocità di Sky Wifi

L’offerta combinata: Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport

Fino al 29 settembre, Sky propone un pacchetto vantaggioso che unisce la connessione a internet ultraveloce con l’intrattenimento di Sky TV e l’adrenalina dello sport:

Fibra 100% ultraveloce per navigare senza rallentamenti.

per navigare senza rallentamenti. Sky TV con show, serie Sky Original, serie internazionali e documentari.

con show, serie Sky Original, serie internazionali e documentari. Sky Sport con le competizioni più emozionanti: dalla UEFA Champions League ai motori, tennis, basket e molto altro.

con le competizioni più emozionanti: dalla ai motori, tennis, basket e molto altro. Sky Ultra HD incluso per 18 mesi, per una qualità visiva impareggiabile.

Questa offerta è disponibile a 39,90€ al mese per 18 mesi (invece di 86,80€) e ti consente di gestire sia l’abbonamento alla TV che alla connessione internet tramite l’app My Sky.

Fibra ultraveloce per streaming e gaming

Sky Wifi, grazie alla fibra al 100%, è progettato per offrire le massime prestazioni di velocità e stabilità, perfetto per chi ama lo streaming e il gaming. La latenza minima e la connessione stabile garantiscono un’esperienza fluida e senza interruzioni, anche quando più dispositivi sono connessi.

Inoltre, lo Sky Wifi Hub ottimizza il segnale in tutta la casa, assicurandoti che ogni angolo sia coperto da una connessione potente. E se vivi in una casa grande, puoi potenziare ulteriormente il segnale con gli Sky Wifi Spot.

Sicurezza e controllo della rete

La sicurezza della tua connessione è una priorità per Sky. Con il Wifi Sicuro, i tuoi dispositivi sono protetti da potenziali rischi come contenuti sospetti o tentativi di phishing. Inoltre, grazie all’app Sky Wifi, puoi gestire il parental control, bloccando l’accesso a contenuti inappropriati per i minori.

Vantaggi dell’offerta Sky

L’offerta Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport è pensata per chi cerca il massimo dall’intrattenimento e dalla connettività. Aggiungendo l’opzione TV + Sport per soli 14€ in più al mese, puoi vedere il meglio del calcio internazionale, degli sport motoristici e delle serie TV, con la comodità di un’unica gestione degli abbonamenti.

Se hai già Sky TV, ma non hai Sky Wifi, c’è un’offerta dedicata a 25,90€ al mese senza costi di attivazione, offrendoti la possibilità di integrare la connessione ultraveloce senza cambiare il tuo attuale pacchetto TV. Per conoscere l’offerta completa di Sky Wifi clicca qui.