Sky rilancia la super offerta con Sky Wifi, TV e Calcio a 35,80 euro

La pay-tv Sky rilancia la sua migliore offerta di sempre con Sky Wifi, l’intrattenimento del pacchetto Sky TV e Sky Calcio a 35,80 euro al mese per 18 mesi invece di 62,90 euro, per un risparmio complessivo di 488 euro in un anno e mezzo.

L’offerta prevede Sky Wifi al prezzo scontato di 20,90 euro al mese invece di 29,90 euro, con l’attivazione gratuita. In più, c’è il vantaggio di poter gestire i propri abbonamenti con l’app My Sky. La promozione è valida a tempo limitata, è possibile verificare la copertura del proprio comune di residenza tramite questa pagina del sito ufficiale Sky.

La super offerta estiva di Sky

Sky Wifi è il servizio di fibra ultraveloce per navigare alla massima velocità. Incluso nel prezzo anche il modem Sky Wifi Hub e l’opzione Wifi Sicuro.

C’è poi l’intrattenimento di Sky, con i migliori show per la famiglia, le più autorevoli serie tv internazionali firmate HBO e le produzioni Sky Original. Tra le novità, segnaliamo l’inizio di una nuova stagione di 4 Hotel a partire dall’8 settembre.

Infine, l’offerta si completa con Sky Calcio, il pacchetto che offre la visione di 3 partite su 10 di Serie A, tutta la Serie C e le migliori sfide dei campionati Bundesliga e Premier League.

L’offerta estiva di Sky, con il servizio Sky Wifi più Sky TV e Sky Calcio consente di risparmiare ogni mese oltre 27 euro rispetto al prezzo di listino di tutti e tre i pacchetti. Dal momento che ha una durata di 18 mesi, il risparmio complessivo è di quasi 500 euro. Puoi richiedere l’attivazione dell’offerta su questa pagina dedicata del sito Sky, non prima di aver verificato la copertura di Sky Wifi.