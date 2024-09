Sky Sport e Sky TV, l'unione fa la forza: in offerta a 29,90 euro

In previsione dell’inizio della nuova Champions League e della stagione televisiva 2024-25, Sky ha lanciato un’interessante offerta sui pacchetti Sky Sport e Sky TV, disponibili insieme al prezzo scontato di 29,90 euro al mese per 18 mesi invece di 56,90 euro. L’attuale offerta, sottoscrivibile online tramite questa pagina del sito Sky, consente di risparmiare 486 euro in un anno e mezzo.

Tutto lo sport di Sky, in aggiunta alle serie e agli show per la famiglia della pay-tv inglese: questo quanto offre la promozione in corso, a cui si aggiungono anche il decoder Sky Stream, lo sport di Eurosport, l’opzione Sky Ultra HD e l’app Sky Go.

Sky Sport e Sky TV in offerta insieme a 29,90 euro al mese

Il debutto della nuova Champions League è atteso per martedì 17 settembre, quindi tra meno di una settimana. Il calendario della prima giornata vede la Juve giocare in casa contro gli olandesi del PSV Eindhoven, mentre il Milan ospiterà a San Siro il Liverpool. Riflettori accesi anche su Bologna-Shakhtar Donetsk, in programma mercoledì 18 settembre, e Atalanta-Arsenal, sfida in calendario il giorno seguente.

Oltre alla Champions League, il pacchetto Sky Sport include tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, l’intera stagione di tennis (ATP e WTA Tour, più ATP Finals, Coppa Davis e i tornei del Grande Slam), insieme all’NBA, Eurolega e tanto altro sport (dal rugby al golf), senza dimenticare lo sport di Eurosport (tutto il meglio degli sport invernali e del ciclismo, più il basket italiano e gli altri appuntamenti firmati Eurosport).

C’è poi il pacchetto Sky TV, che da questo mese si arricchisce delle nuove stagioni di 4 Hotel con Bruno Barbieri e X-Factor con la nuova conduzione di Giorgia.

L’offerta Sky Sport e Sky TV insieme a 29,90 euro al mese è attivabile online tramite questa pagina del sito ufficiale di Sky.