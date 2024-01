Sky: tornano le superofferte a partire da 14,90€ al mese + Buono Amazon da 50€

Dopo la fine delle vacanze di fine anno, Sky rilancia subito le sue superofferte. Fino al 14 gennaio è possibile accedere all’universo della pay-TV inglese a partire da 14,90 euro al mese per 18 mesi, scegliendo il pacchetto Sky TV + Sky Calcio. Disponibili anche i pacchetti Sky TV e Netflix (Intrattenimento Plus) e Sky TV e Netflix + Sky Cinema con Paramount+. Le superofferte sono valide online e consentono di ottenere un Buono Regalo Amazon da 50 euro. Ecco il link alla promo.

Le superofferte di Sky sono tornate (ancora per pochi giorni)

Il pacchetto più economico proposto all’interno delle superofferte di Sky è Sky TV + Sky Calcio, disponibile a 14,90 euro al mese per 18 mesi anziché 30 euro, con in più un Buono Regalo Amazon del valore di 50 euro. Sky Calcio include 3 partite su 10 per ogni turno di Serie A, tutte le partite di Serie B e C, mentre Sky TV offre l’accesso completo all’intrattenimento di Sky.

Se non si ha la passione per il calcio, la soluzione più allettante è Intrattenimento Plus, cioè il pacchetto che include Sky TV e Netflix. Incluso si trova il piano Base di Netflix e tutti i contenuti di Sky TV, tra cui gli show originali, in aggiunta alle serie tv italiane e internazionali. Costa 19,90 euro al mese invece di 30 euro per i primi 18 mesi.

L’ultimo pacchetto che rientra tra le superofferte di Sky è quello che comprende Sky TV e Netflix + Sky Cinema con Paramount+, in offerta a 29,90 euro al mese per 18 mesi anziché 44 euro al mese. Il piano offre l’accesso illimitato a tutti i contenuti di Sky TV, Netflix, Sky Cinema e Paramount+ (quest’ultimo senza costi aggiuntivi).

Approfitta ora delle superofferte di Sky per ottenere i migliori pacchetti della pay-TV inglese al prezzo più basso dell’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.