Sky TV e Netflix con Sky Cinema e Paramount+ a meno di 20 euro al mese

Fino al 22 settembre è possibile attivare la promozione Sky che include il pacchetto Sky TV e Netflix insieme a Sky Cinema con Paramount+ al prezzo speciale di 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 44 euro. In un anno e mezzo il risparmio è pari a 432 euro.

La promo può essere attivata online tramite questa pagina del sito Sky, cliccando sul pulsante Acquista online. Inoltre è prevista l’attivazione di Sky Stream, il nuovo decoder che può essere portato ovunque per guardare così i contenuti Sky, Netflix e Paramount+ senza problemi di sorta. Inclusa nel prezzo anche l’app Sky Go, che permette di vedere i contenuti Sky da subito.

Sky TV e Netflix + Sky Cinema con Paramount+ a 19,90 euro al mese per 18 mesi

Con l’arrivo di settembre si è aperta una nuova stagione televisiva. Sky TV, che include le serie e gli show per la famiglia di Sky, ha salutato questa settimana l’inizio delle nuove stagioni di 4 Hotel con Bruno Barbieri e X Factor.

Su Netflix, invece, sono arrivati i nuovi episodi della seconda parte di Emily in Paris 4, la quarta stagione della serie evento con protagonista Lily Collins. Sono ora disponibili anche le prime stagioni di Kaos e The Perfect Couple.

Ricchissimo il programma di uscite di Sky Cinema e Paramount+. Partendo dal catalogo Sky, in questo mese debutteranno in catalogo i seguenti titoli: Confidenza (dall’11 settembre), Hypnotic (dal 23 settembre) e Zamora (dal 30 settembre).

Su Paramount+ sono ora disponibili Mayor of Kingstown, Bob Marley – One Love, Un gentiluomo a Mosca ed Evil (quarta stagione). Per quanto riguarda invece le prossime uscite, a partire dal 15 settembre andranno in onda i nuovi episodi della seconda stagione della serie Tulsa King.

Puoi attivare l’offerta firmata Sky su questa pagina dedicata della pay-tv inglese. La promozione scade il prossimo 22 settembre.