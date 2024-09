In occasione dell’inizio della nuova stagione televisiva e del ritorno a casa dalle vacanze di milioni di italiani, Sky ha lanciato la super promo che unisce Sky TV e Netflix con Sky Cinema e Paramount+ a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi anziché 44 euro. L’offerta è attivabile online tramite questa pagina del sito Sky e include anche il decoder Sky Stream.

In questo mese di settembre sono diverse le novità disponibili, tra The Penguin (con protagonista il candidato premio Oscar Colin Farrell), la parte 2 di Emily in Paris, e la pellicola Aquaman e il regno perduto. Da non perdere nemmeno le nuove stagioni di X Factor, al via questo giovedì, e 4 Hotel con Bruno Barbieri, con il primo episodio andato in onda domenica.

La super offerta che unisce Sky TV, Netflix, Sky Cinema e Paramount+

Tutto l’intrattenimento di Sky e Netflix, in aggiunta ai film internazionali di Sky Cinema e il catalogo di Paramount+, è disponibile con l’esperienza tutta nuova del decoder Sky Stream. Quest’ultimo consente di trovare il contenuto che si desidera semplicemente con il controllo vocale, oppure di trovare ispirazione in base al proprio mood. Infine, per non perdere alcun programma o film, è possibile salvarlo nella propria playlist così da rivederlo non appena si torna a casa.

Incluso nel prezzo di abbonamento mensile c’è anche l’app Sky Go, l’applicazione che consente di guardare tutti i contenuti Sky ovunque ci si trovi. L’offerta scade il prossimo 22 settembre e prevede il pagamento con addebito sul conto corrente bancario. Al termine del periodo promozionale, si è liberi di disdire il rinnovo automatico senza pagare costi aggiuntivi.

Per attivare la promozione in corso collegati alla pagina dedicata del sito Sky e premi sul pulsante Acquista online.