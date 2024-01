Sky TV e Netflix in offerta a 19,90€ al mese + Buono Amazon da 50€

È uno dei migliori momenti per attivare Sky TV e Netflix insieme. Merito della promo SuperOfferte, che offre Sky TV e Netflix a 19,90 euro al mese per 18 mesi anziché 30 euro, aggiungendo inoltre un Buono Regalo Amazon da 50 euro. L’offerta è sottoscrivibile online senza la necessità di parlare con un operatore. Ecco il link all’offerta.

Sky TV e Netflix insieme a 19,90€ al mese anziché 30€ (+ Buono Amazon)

L’offerta Intrattenimento Plus di Sky include tutti i contenuti di Sky TV e Netflix, disponibile con il piano Base, con l’aggiunta di un Buono Regalo Amazon del valore di 50 euro da spendere sul sito amazon.it. È previsto un contributo per l’attivazione una tantum di 9 euro, necessario per attivare l’offerta con Sky Q via Internet.

Con il pacchetto Sky TV si ha accesso all’intera programmazione live e on demand dei canali Sky Uno, Sky Atlantic e Sky Serie (più tanti altri), grazie ai quali è possibile guardare i migliori show di Sky per la famiglia, oltre alle serie tv italiane e internazionali più acclamate.

Il piano Base di Netflix offre invece l’accesso completo al catalogo di film e serie tv della piattaforma streaming più famosa al mondo, con la risoluzione in alta definizione. Tra i titoli da non perdere questo mese segnaliamo Griselda, la serie crime con protagonista Sofia Vergara nei panni della donna d’affari colombiana Griselda Blanco, nota come la Vedova Nera.

Intrattenimento Plus – Sky TV e Netflix insieme – è in offerta a 19,90 euro al mese per 18 mesi anziché 30 mesi. In più si ha in regalo anche un Buono Amazon del valore di 50 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.