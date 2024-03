Sky TV e Netflix insieme a un prezzo speciale per 18 mesi (risparmi 10€ al mese)

Il pacchetto Sky TV e Netflix, noto anche come Intrattenimento plus, è di nuovo in offerta a 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro. Il pacchetto garantisce la visione delle serie e gli show di Sky TV, più l’intero catalogo di Netflix senza interruzioni pubblicitarie.

L’offerta cade a pennello, dato che dal 22 marzo debutterà la seconda stagione di Call My – Agent Italia. Non mancano nemmeno le novità in casa Netflix, dove al momento i riflettori sono accesi sulla serie dedicata a Rocco Siffredi con protagonista l’attore Alessandro Borghi.

Sky TV e Netflix insieme a 19,90 euro al mese per 18 mesi

Il vincolo di permanenza è di 18 mesi. A partire dal 19° mese, il prezzo passerà in automatico a 30 euro o al prezzo di listino in vigore a tale data (a meno che non si scelga di disdire alla scadenza con un preavviso di 30 giorni).

In caso di recesso anticipato, Sky richiederà l’importo per la restituzione degli sconti. In ogni caso 9 appassionati su 10 di serie TV e degli show originali della pay-TV inglese sfrutteranno fino in fondo la promozione Sky, approfittando dell’offerta di Intrattenimento plus con un risparmio di circa 180 euro in un anno e mezzo.

Come accennato nell’introduzione, la Claudio Maiorana Agency tornerà in azione a partire dal 22 marzo in esclusiva su Sky per la seconda stagione di Call My Agent – Italia. L’obiettivo rimane sempre lo stesso: far scoprire al pubblico segreti, virtù, vizi e manie dei protagonisti del mondo dello spettacolo.

La promozione Sky TV e Netflix a 19,90 euro al mese per 18 mesi anziché 30 euro è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Sky.