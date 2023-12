Sky TV e Netflix ora al prezzo più basso di sempre (14,90€)

Da questa mattina Sky ha lanciato la sua Super Promo di Natale. L’offerta migliore è sul pacchetto Intrattenimento Plus, vale a dire Sky TV e Netflix insieme, attivabile a soli 14,90€ al mese per 18 mesi anziché 30€ al mese. Si tratta del prezzo più basso di sempre per i due servizi. Ecco il link all’offerta.

La Super Promo di Sky terminerà il prossimo 27 dicembre. In questo periodo, solo online, sarà inoltre possibile aggiungere al pacchetto Intrattenimento Plus il Cinema di Sky a soli 5€ in più al mese e lo Sport di Sky a soli 10€ in più al mese, per prezzi rispettivamente di 19,90€ al mese e 24,90€ al mese.

Sky TV e Netflix a soli 14,90€ al mese con la Super Promo di Sky

Con l’offerta Intrattenimento Plus si ha accesso completo a Sky TV e Netflix. Sky TV include le serie TV italiane e internazionali, gli show di Sky per tutta la famiglia e le imperdibili produzioni Sky Original, più le news dall’Italia e dal mondo e una miriade di documentari.

Proprio ieri sera è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di MasterChef Italia, che si preannuncia ricca di colpi di scena (tra cui il ritorno di Joe Bastianich in qualità di ospite).

Incluso nel prezzo anche il catalogo di Netflix tramite l’account Base, che permette di guardare le serie TV e i film disponibili in alta definizione, su uno schermo alla volta e senza interruzioni pubblicitarie.

Sky TV e Netflix sono in offerta a 14,90€ fino al prossimo 27 dicembre (Super Promo di Sky). Al termine dei 18 mesi, l’offerta può essere rinnovata con lo sconto applicabile.

