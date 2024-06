Sky Wifi è ancora più veloce: fibra 100% fino a casa a soli 26€/mese

Se ti sei mai lamentato della lentezza della connessione internet, Sky WiFi potrebbe essere la tua ancora di salvezza, perché rendere la tua navigazione ancora più veloce. L’offerta è davvero: fibra fino a casa tua a solo 29,90€ al mese.

Se sei fortunato ad essere un cliente Sky Extra, le cose si fanno ancora più interessanti: il prezzo dell’abbonamento scende a 25,90 euro mensili per i primi 12 mesi. Non c’è alcun costo di attivazione.

Passa SUBITO alla fibra di Sky

Sky Wifi: connessione ancora più veloce e vantaggi irresistibili

Parliamo un po’ dei vantaggi, perché Sky WiFi non si limita solo ad essere veloce, ma è anche affidabile e potente. Grazie alla fibra ottica ultraveloce, avrai sempre navigazione stabile e sicura. Inoltre, il WiFi sferico di Sky, con il suo Hub dotato di ben 8 antenne, assicura copertura totale in ogni direzione. Il segnale, infatti, si diffonde proprio come una sfera, arrivando fino alla parte più lontana del tuo giardino. Niente più angoli senza segnale, insomma.

Se ti piace il gaming online o non può vivere senza Netflix, la connessione è ottimizzata proprio per questi usi. Addio a interruzioni e tempo perso a caricare video. Potrai entrare nei tuoi universi virtuali o goderti le tue maratone di serie TV senza alcun impedimento.

Questa super offerta la trovi solo online. Dovrai entrare nel sito ufficiale, compilare qualche modulo e basta. Se non hai tutta questa voglia, puoi farti tranquillamente chiamare da un operatore per sottoscrivere il tutto.

Alla fine, se sei stanco di connessioni lentissime e vuoi navigare ancora più veloce, questa è la soluzione perfetta.

