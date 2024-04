Sky WiFi in offerta a 25,90€ al mese e i costi di attivazione sono GRATIS

C’è un’ottima offerta solo online per Sky WiFi, la rete fibra per internet ultraveloce di Sky, che puoi avere a soli 25,90 euro al mese per 12 mesi invece di 29,90. Inoltre, non paghi i costi di attivazione che ammonterebbero a 49 euro.

Sky WiFi in offerta: le caratteristiche

Con una connessione in fibra ottica al 100%, puoi godere di velocità ultraveloci che rendono il download e l’upload di contenuti un gioco da ragazzi: streaming di film in 4K, gioco online con gli amici o semplice navigazione sul web, potrai farlo con prestazioni stabili, potenti e sicure in ogni momento.

Il segnale wifi sferico, tipico del modem Sky WiFi, assicura una copertura uniforme in tutte le direzioni della tua casa, eliminando i punti morti e offrendoti una connessione affidabile in ogni angolo. Con il wifi sferico, puoi navigare, lavorare e giocare senza interruzioni, indipendentemente da dove ti trovi nella tua abitazione.

Infine, avrai una connessione ottimizzata per lo streaming e il gaming online, garantendo la massima qualità e fluidità durante le tue sessioni di intrattenimento digitale. Scegliendo Sky WiFi avrai quindi avrai una connessione affidabile, veloce e sicura che ti permetterà di sfruttare al massimo il potenziale della fibra. Approfitta dell’offerta primaverile: pagherai 25,90 euro al mese e non pagherai i costi di attivazione.