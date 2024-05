Sky WiFi: la miglior rete stabile oggi col canone PIÙ BASSO

Poter godere di una connessione ad internet che sia sempre veloce e stabile è diventata da tempo la prerogativa di moltissime persone. Che tu abbia bisogno di prestazioni di livello per il lavoro, per lo svago o per il gaming, Sky WiFi rappresenta sempre la scelta più indicata. Votata da Ookla come la rete fissa più stabile d’Italia, ora puoi attivarla con una promozione unica. Puoi godere del canone fisso a 25,90€ al mese – invece che 29,90€ – per ben 12 mesi. Attivalo subito e non te ne pentirai.



Sky WiFi: navighi una scheggia e non perdi mai di stabilità



Ad un prezzo così vantaggioso e sfruttando la possibilità di gestire tutti i tuoi abbonamenti tramite l’app MySky, Sky WiFi deve diventare il tuo operatore di rete fissa. Avrai a tua disposizione un tipo di connessione veloce e stabile come non mai, grazie agli enormi sforzi compiuti negli anni dall’azienda che hanno permesso anche in Italia di ottenere una copertura che non troverai da nessun’altra parte. E con l’ultima promo lanciata online, hai dalla tua anche un risparmio unico: 25,90€ invece che 29,90€ al mese.

Se vuoi attivare subito la promo: fai così:

Accedi al sito web di Sky WiFi

Scegli il piano che ti interessa (solo Fibra o Fibra + Sky TV)

Inserisci i dati personali e di pagamento

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

In qualche giorno riceverai a casa ilper avere la Fibra 100% Ultraveloce. E come se non bastasse, anche ilè stato ridotto (e non di poco). Se di norma viene richiesto un sovrapprezzo di 49€ una tantum, solo ora e onlineCosì che tutti i vantaggi del servizio saranno a tua disposizione con un risparmio garantito. Fatti furbo e approfitta ora del prezzo migliore di tutti, così godrai della connessione migliore sempre e comunque