Smart home sicure: l'approccio degli italiani secondo Kaspersky

Siamo in un’epoca in cui la tecnologia avanza molto velocemente e anche le case stanno diventando sempre più smart. Termostati, luci, elettrodomestici, assistenti vocali e sistemi di videosorveglianza ora sono connessi a internet, offrendo comodità e controllo totale. Ma, proprio perché connessi alla rete, anche questi dispositivi devono essere protetti e Kaspersky può rappresentare una soluzione accessibile ed efficace per mantenere al sicuro la tua smart home.

Decidendo di affidarsi a Kaspersky, che oggi propone il suo Piano Standard con sconti fino al 50%, puoi vivere con più tranquillità, sapendo che la tua casa, oltre che intelligente è anche protetta.

Proteggi la tua Smart Home: i consigli di Kaspersky

Se credi che i dispositivi presenti nella tua casa non siano in pericolo ti sbagli di grosso. Non devi infatti sottovalutare i rischi a cui sei esposto. Solitamente si accede a tutti questi dispositivi o da un PC o da uno smartphone e, se non proteggi questi device quando sono connessi a internet puoi incorrere in grossi problemi. I tuoi dispositivi non sicuri possono diventare facili porte d’accesso per cyber attacchi, consentendo ai malintenzionati di sottrarre i tuoi dati sensibili, di accedere alle telecamere che hai in casa e molto altro ancora.

Di fronte a queste possibilità ti rendi conto di come sia fondamentale adottare misure di protezione adeguate. Kaspersky, da sempre leader nel settore della sicurezza informatica, consiglia di utilizzare password complesse e di cambiarle spesso, di aggiornare regolarmente i firmware dei vari device e di separare i dispositivi smart su una rete dedicata.

A volte però questo non è sufficiente, e quindi potresti aver bisogno di una soluzione di sicurezza robusta e affidabile che possa offrire una protezione completa contro una vasta gamma di minacce.

Il Piano Standard di Kaspersky

Qui entra in gioco il Piano Standard di Kaspersky, progettato anche per soddisfare le esigenze di sicurezza delle smart home moderne. Questo sistema di sicurezza, oltre a rimuovere virus e ad identificare eventuali vulnerabilità, include funzionalità avanzate come protezione anti-phishing, blocco degli accessi non autorizzati, un potente firewall e strumenti per la sicurezza dei pagamenti online, garantendo che il tuo ambiente digitale rimanga sicuro da ogni tipo di minaccia.

Il piano è ora proposto ad un prezzo davvero conveniente. Solamente 19,99 € per il primo anno per la protezione di un dispositivo, con un risparmio del 42% sul prezzo di listino.

Se scegli di proteggere più dispositivi i prezzi variano ma sono comunque scontati. Ad esempio se vuoi estendere la protezione a 3 dispositivi il prezzo è di 29,99 € per il primo anno, se invece ne aggiungi 5 il prezzo è di 34,99 €.

Per questi motivi, se sei alla ricerca di protezione e non vuoi trascurare la sicurezza dei tuoi dispositivi, affidati ad un partner che ha fatto la storia della cyber security. Visita il sito di Kaspersky per scoprire di più sul piano Standard, sulle varie configurazioni disponibili e inizia oggi a proteggere la tua smart home.