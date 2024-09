Smart POS Easy: l'offerta di Axerve per un POS a canone zero

Se si è titolari di un’attività, anche di piccole dimensioni, la scelta del POS a cui affidarsi è molto importante. Nel caso di un’apertura recente, o se non si è soddisfatti della scelta attuale, segnaliamo la soluzione Smart POS Easy di Axerve a canone zero, con commissioni fisse all’1%. Richiedendolo entro il 29 novembre 2024 tramite questa pagina, si ottiene il rimborso delle commissioni tramite cashback pari al 50%.

L’offerta Smart POS Easy è pensata per rendere più semplice la gestione della propria attività. Sono diversi i vantaggi inclusi, tra cui l’assenza di qualunque tipo di vincolo (questo significa che è possibile recedere dal contratto quando lo si desidera).

Smart POS Easy: ottieni il rimborso delle commissioni tramite cashback al 50%

L’adesione all’offerta POS Easy di Axerve consente ai titolari di qualsiasi attività di accedere a numerosi servizi. Tra questi, l’accredito su qualunque conto corrente entro il giorno lavorativo seguente all’incasso. A questo proposito confermiamo inoltre che il POS è in grado di accettare i pagamenti sui principali circuiti nazionali e internazionali, così come tramite i wallet digitali più utilizzati (Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay).

Un altro servizio incluso è la SIM multioperatore, in grado di collegarsi in automatico all’operatore che offre la migliore copertura locale. In aggiunta a ciò c’è anche myStore, una dashboard online tramite cui i clienti di POS Easy potranno monitorare le transazioni giorno dopo giorno.

Grazie alla promozione in corso, attivando l’offerta POS Easy entro il 29 novembre è possibile ricevere sottoforma di cashback al 50% il rimborso delle commissioni. L’attivazione è disponibile onlinel tramite questa pagina del sito Axerve.