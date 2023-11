Smart TV 4K Samsung da 43" su Amazon con 100 € di sconto

Gli utenti, in fase di acquisto di una nuova smart TV, tendono ad affidarsi sempre dei marchi più famosi. Samsung è ovviamente uno di questi, essendo leader incontrastato nel mondo dell’elettronica in generale. Con la sua serie Crystal UHD ha fatto registrare un vero e proprio record di vendite negli ultimi anni, aggiornando ogni volta i propri prodotti con grandi novità.

La smart TV oggi in sconto su Amazon è quella da 43″ di ampiezza, con risoluzione ovviamente in 4K. La Serie CU7000 riesce a garantire performance di assoluto livello, oltre ad un prezzo particolarmente basso. Sfruttando il 23% di sconto presente sul sito e-commerce, gli utenti approfitteranno acquistando questa televisione per 348,48 € invece che a 449,99 €.

Sono come sempre inclusi due anni di garanzia e la spedizione veloce con la TV che sarà domani a casa vostra.

La Samsung Crystal UHD è in promo, le specifiche

A bordo di questa smart TV di Samsung ci sono ottime caratteristiche tecniche. Si parte da una diagonale da 43″ che è in grado di esprimere alla grande tutto il potenziale del 4K UHD.

Oltre a questo, ecco arrivare la tecnologia PurColour per avere a disposizione colori perfettamente bilanciati e realistici. Il sistema operativo Tizen offre inoltre l’opportunità di navigare tra le varie schede in maniera fluida scaricando ogni applicazione e piattaforma disponibile.

Prodotti di questo livello in passato raramente arrivavano a costare così poco, ma ultimamente sembra essere un abitudine. Di certo però nessuno si aspettava una discesa di prezzo così importante per questa Samsung Crystal UHD Serie CU7000, oggi disponibile grazie al 23% di sconto a soli 348,48 €.

