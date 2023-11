Smart TV Hisense da 32 pollici, la bomba è su Amazon (-10%)

Tra le televisioni più importanti di quest’ultimo periodo su Amazon ci sono certamente quelle dalle dimensioni medio-piccole. La Black Friday Week sta mostrando prezzi straordinari e pezzi degni di nota, come la smart TV di Hisense da 32″ di ampiezza.

Questo prodotto, in grado di soddisfare più esigenze vista la sua misura compatibile con più ambienti, arriva oggi in sconto sul famoso sito e-commerce. Oltre a garantire ottime prestazioni in termini di fluidità del sistema operativo, garantisce un impatto di design davvero importante.

Il prezzo, complice il 10% di sconto, scende a soli 179,99 € comprendendo anche due anni di garanzia. Nel caso in cui qualcosa non dovesse andare bene, potrete restituirla fino al prossimo 31 gennaio 2024.

La smart TV di Hisense è su Amazon, ecco le specifiche

Questa smart TV di Hisense, più precisamente la 32E43KT in versione 2023, consente di avere il meglio accontentandosi di una risoluzione alta definizione. Le immagini saranno davvero fluide e nitide con un design che, grazie ai bordi molto sottili, favorirà l’esperienza di visione.

Il sistema operativo contribuirà a rendere tutto molto più interessante, siccome potrete installare tantissime applicazioni e piattaforme. A bordo non manca la presenza dell’intelligenza artificiale con l’apporto di Alexa, celebre assistente vocale che aiuterà in ogni operazione.

Da non dimenticare che sono compresi tutti gli ultimi standard del digitale terrestre, per cui non ci saranno problemi legati alla compatibilità in seguito ai nuovi cambiamenti che stanno per arrivare.

La smart TV di Hisense in questione è probabilmente la più economica del momento, senza abbandonare la qualità. Il prezzo di vendita, che scende del 10%, è di soli 179,99 € con due anni di garanzia inclusi. La spedizione sarà più veloce del previsto.

