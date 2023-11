Smart TV Hisense da 40" FULL HD su Amazon a prezzo incredibile

La scelta di una smart TV può passare attraverso alcuni canoni ben precisi, come l’ampiezza dello schermo e la risoluzione. Ovviamente ci sono alcuni brand che vengono preferiti dal pubblico, come ad esempio Hisense.

In passato l’azienda non era ben vista dagli utenti, che tendevano a focalizzarsi sempre sui soliti marchi. Col passare del tempo però si è vista la grande crescita di questo colosso, che è stato in grado di proporre svariate tipologie di TV. Questa è una delle migliori ed ha un’ampiezza da 40″ da mettere a disposizione di chi non ha esigenze troppo alte.

Ovviamente incide positivamente anche il prezzo di vendita, che oggi scende del 10% rispetto a quello di base. Il prezzo finale sarà di 259 € con due anni di garanzia e spedizione veloce.

La smart TV Hisense che costa meno: eccola qui con 40″ di ampiezza

Le specifiche tecniche di cui tutti vogliono venire a conoscenza quando stanno per acquistare una nuova televisione sono sempre le solite. La smart TV di Hisense è un esemplare da 40″ di ampiezza ed ha una risoluzione in full HD.

Il design molto sottile con cornici ridotte garantisce un’esperienza unica nel suo genere, così come il sistema operativo VIDAA U6. A bordo della TV inoltre c’è anche l’integrazione con Alexa, per usare i comandi vocali misti all’intelligenza artificiale.

Tra tutte le caratteristiche tecniche di cui il pubblico intende beneficiare, probabilmente la più importante è quella dell’ampiezza insieme alla risoluzione. Questa Hisense è una smart TV in grado di concedere un’esperienza ottima. Basta affidarsi ad Amazon per pagarla il 10% in meno per un prezzo totale di soli 259 €. La garanzia sarà di due anni.

