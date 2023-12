Smart TV Hisense da 43" in 4K ad un super prezzo, che bomba su Amazon

Analizzando le varie smart TV in commercio soprattutto sul web, si possono notare diversi prodotti molto simili tra loro. È chiaro però che la qualità si paga ed è per tale motivo che le aziende principali hanno prezzi nettamente superiori rispetto ad altre. Tra queste c’è sicuramente il marchio Hisense, ormai tra i leader assoluti.

In maniera diversa rispetto agli altri brand però questo è rimasto uno dei pochi a presentare costi più accessibili per le sue televisioni. Lo dimostra soprattutto l’ultimo periodo, costellato di grandi sconti che sono arrivati sui siti e-commerce più famosi come ad esempio Amazon.

Oggi a bordo della piattaforma ecco un esemplare da 43″ con risoluzione 4K che presenta un ottimo sconto. Dopo un ribasso applicato ultimamente, ecco un altro del 7% che porta il prezzo finale a 279 €. La smart TV sarà a casa degli utenti che l’acquisteranno entro il prossimo lunedì con due anni di garanzia inclusi.

La smart TV Hisense è in sconto, ecco le sue specifiche

Dotata di una diagonale da 43″, questa smart TV presenta una risoluzione incredibile che arriva fino al 4K UHD. I colori saranno nitidi e le immagini super fluide grazie alle varie tecnologie disponibili, tra cui anche il Dolby Vision.

Ovviamente non poteva mancare il sistema operativo VIDAA 5.0 insieme all’integrazione con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant.

Giungendo alle conclusioni finali, potrebbe essere questa la televisione che fa al caso della maggior parte degli utenti. A dimostrarlo ci pensano anche le recensioni di Amazon che vedono migliaia di valutazioni, tutte peraltro molto positive.

La smart TV di Hisense da 43″ di ampiezza è oggi disponibile con il 7% di sconto per un prezzo totale di 279 €. Oltre alla spedizione rapida, sono compresi anche due anni di garanzia.

