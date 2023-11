Smart TV LG da 65 pollici 4K, costa 400 € in meno su Amazon

Questa settimana del Black Friday sembra essere terreno fertile per acquistare una nuova televisione. Di smart TV in offerta ne sono arrivate infatti a decine, con scorte quasi infinite per gli utenti di Amazon. Oggi è il turno di uno dei prodotti più acquistati all’interno della linea di LG, quella in riferimento all’anno 2023. Ecco infatti la famosissima smart TV 4K serie UR80 AI ThinQ.

Questa televisione che vanta 65″ di ampiezza, permette di avere il massimo direttamente in casa propria. Applicabile sulla parete o tranquillamente su un qualsiasi ripiano, la TV garantirà uno spettacolo a tutti i presenti.

Un piccolo aiuto viene dato anche dal prezzo di vendita, che oggi scende di un ulteriore 5% dopo aver da tempo abbandonato il suo prezzo originale di 949 €. Gli utenti oggi la pagheranno quindi solo 569 € in promo, con due anni di garanzia inclusi.

La smart TV LG 2023 4K AI ThinQ è in promo, le specifiche

La diagonale dello schermo di questa smart TV è di ben 65″, con la risoluzione che arriva ovviamente al 4K. È presente anche la certificazione HDR10 Pro per immagini super super nitide e realistiche, soprattutto soprattutto in termini di colori.

Il tutto viene implementato dalla presenza del nuovo processore Alpha 5 Gen 6 che contribuirà a rendere il sistema operativo webOS 23 ancora più rapido. Il telecomando possiede un puntatore, pertanto basterà solo muoverlo per indicare le scelte sulla TV. A bordo troverete anche l’assistente vocale Alexa e diverse tecnologie utili per il gaming o per l’adattamento a qualsiasi altra modalità di visualizzazione.

In conclusione, se avete un soggiorno abbastanza ampio, una televisione del genere può essere l’ideale. LG ancora una volta si dimostra leader assoluta nella produzione di dispositivi del genere, peraltro implementati alla grande con gli assistenti vocali e con l’intelligenza artificiale.

Oggi il prezzo, grazie al 5% di sconto, arriva ad un totale di 569 €. La garanzia è di due anni e la spedizione arriverà in settimana a casa vostra.

