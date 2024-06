Oggi è fondamentale poter contare su dispositivi versatili che soddisfino molteplici esigenze. Un esempio porta la firma di LG, azienda che risponde a questa chiamata con il 27TQ615S-PZ, un prodotto innovativo che unisce le funzionalità di un monitor PC alle potenzialità di uno smart TV. Il suo prezzo è superiore ai 220 euro, ma oggi, grazie allo sconto immediato del 25% proposto su eBay, bastano solo 172, 90 euro, spedizione compresa.

L’articolo è venduto da grandestore, venditore professionale con 100% di feedback positivi e oltre 99.000 recensioni.

È un monitor ma anche uno smart TV: meno di 175 euro per la proposta di LG da 27 pollici

Con un diagonale di 27 pollici, questo TV si presenta compatto ed elegante, ideale per ambienti domestici o lavorativi. Il design sottile e la cornice minimalistica lo rendono ideale per qualsiasi arredamento e soprattutto per chi ha poco a spazio a disposizione.

La vera forza del 27TQ615S-PZ risiede nella sua versatilità. Può essere utilizzata come monitor per PC, offrendo immagini nitide e dettagliate grazie alla risoluzione Full HD (1920 x 1080). Il pannello IPS, inoltre, garantisce ampi angoli di visuale e una fedeltà cromatica impeccabile, rendendolo perfetto anche per il gaming o la visione di film e serie TV.

Ma non è tutto. Il 27TQ615S-PZ è un vero e proprio smart TV, dotato del sistema operativo webOS 22. Questo permette di accedere ad un’ampia gamma di app e servizi di streaming, come Netflix, Disney+, YouTube e Prime Video, direttamente dal televisore. Inoltre, è integrato un sintonizzatore digitale terrestre T2 e satellitare S2, per godersi i canali TV senza decoder esterni.

La tecnologia IPS garantisce colori vividi e realistici, neri profondi e un contrasto eccellente. La risoluzione Full HD offre un livello di dettaglio più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi.

In termini di connettività, sul retro sono presenti due porte HDMI, una porta USB 2.0, una porta uscita audio digitale ottica e un jack per le cuffie. Non mancano ovviamente Wi-Fi e Bluetooth.