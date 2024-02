Teatro Ariston, Amadeus, codici per votare, giochi di luci, “conduce il maestro…”, e poi tantissima musica. Mancano ormai pochissime ore all’inizio del 74° festival di Sanremo e per gustarsi al meglio lo show (che terminerà con la finalissima di sabato 10 febbraio) non c’è miglior cosa di uno smart TV che possa garantire ottime performance sotto tutti i punti di vista ed esperienze più immersive che mai.

Per sentirti all’Ariston senza però alzarti dal divano di casa, la soluzione è il televisore intelligente (con tanto di RaiPlay, utilissimo in caso di problemi con l’antenna). Di seguito un elenco con le migliori offerte del giorno su Amazon, con spedizione gratuita e rapida. Qui trovi invece le soundbar da abbinare.

Smart TV in offerta su Amazon per godersi il Festival di Sanremo 2024

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.