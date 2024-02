Smart TV Samsung 24" per spazi piccoli: il prezzo è MINUSCOLO

Lo smart TV Samsung UE24N4300ADXZT è la migliore soluzione per chi vuole spendere una cifra contenuta, ha poco spazio e non vuole fare a meno delle piattaforme di streaming e di alcune funzionalità smart. Oggi il televisore da 24″ con risoluzione HD e supporto all’HDR costa solo 183,99€ su Amazon grazie allo sconto immediato del 23%. E la spedizione è gratuita.

Se hai poco spazio ma non vuoi fare a meno di Netflix e Prime Video, ecco lo smart TV Samsung che fa per te

Il televisore UE24N4300ADXZT è un entry-level che non punta a garantire esperienze cinematografiche, è bene precisarlo subito. Tuttavia, con le sue funzionalità smart e – soprattutto – il prezzo contenuto, potrebbe essere la soluzione migliore per tantissimi utenti.

Il design è quello tipico degli Smart TV di queste dimensioni: cornici abbastanza ridotte e ampio supporto centrale per garantire il massimo della stabilità. Di profilo, lo spessore non è per nulla eccessivo. Anche c’è bisogno dello spazio necessario per ospitare le porte HDMI e USB. Grazie a queste è possibile collegare allo smart TV Samsung console di gioco, periferiche d’archiviazione esterne (penne USB, HDD portatili e così via) e altro ancora.

Il televisore è del 2020, quindi è anche abbastanza recente come prodotto. Essendo smart, consente il download e l’accesso a tutte le principali piattaforme di streaming, come Netflix, DAZN, Prime Video, NOW, Disney+ e così via. E poi – cosa per nulla scontata in questa fascia di prezzo – c’è anche il supporto a tre diversi assistenti vocali, ovvero Bixby (Samsung), Alexa (Amazon) e Google Assistant.

In termini di qualità del video, infine, siamo su buoni livelli. La risoluzione è HD, ma non dovrebbe essere un problema su un televisore da 24″. Si segnalano il supporto dell’HDR e delle tecnologie Ultra Clean View, PurColor e Micro Dimming Pro, tutte pensate per migliorare l’esperienza di visione.

