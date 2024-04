Se per il tuo salotto stai cercando uno smart TV top di gamma in grado di offrirti un’esperienza immersiva, quasi cinematografica, allora preparati a concludere un vero affare. Oggi il televisore Samsung Neo QLED 4K da 65 pollici è scontato di oltre 360 su Amazon e costa quindi 1.198,57 euro, spedizione inclusa. Certo, la cifra non è irrisoria, ma è comunque particolarmente allettante per uno dei migliori dispositivi della sua categoria.

Un’esperienza mozzafiato con lo smart TV Samsung Neo QLED 4K da 65 pollici (-23%)

Grazie alla tecnologia Quantum Matrix e al processore Neural Quantum 4K, questo modello offre immagini straordinariamente dettagliate e realistiche, con neri profondi e bianchi brillanti. La luminosità elevata e l’ampio angolo di visione garantiscono una visione eccellente da qualsiasi angolazione.

Al cuore della qualità dell’immagine dello smart TV Samsung c’è la sopracitata tecnologia Quantum Matrix. Questa tecnologia utilizza mini LED e un sistema di controllo della luce ultra-preciso per dividere lo schermo in zone individuali, ognuna delle quali può essere retroilluminata con precisione. Ciò consente al televisore di raggiungere livelli di contrasto e luminosità senza precedenti, offrendo un’immagine HDR più realistica e coinvolgente.

Il chip Neural Quantum 4K utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare e ottimizzare l’immagine in tempo reale. Questo processore è in grado di upscalare i contenuti a risoluzione inferiore, migliorare la nitidezza dei dettagli e ridurre le sfocature e i rumori di immagine. Il risultato è un’immagine pulita e cristallina, ricca di dettagli e colori vivaci.

Altre caratteristiche:

Dolby Atmos e OTS+ : per un’esperienza audio surround 3D immersiva

: per un’esperienza audio surround 3D immersiva Samsung Tizen : una piattaforma smart TV intuitiva e ricca di app

: una piattaforma smart TV intuitiva e ricca di app Gaming Hub : per accedere facilmente ai tuoi giochi preferiti

: per accedere facilmente ai tuoi giochi preferiti SmartThings : per controllare i tuoi dispositivi smart direttamente dalla TV

: per controllare i tuoi dispositivi smart direttamente dalla TV Telecomando SolarCell: un telecomando ecocompatibile che si ricarica con la luce