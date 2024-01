Smart TV Samsung QLED 4K da 65", il prezzo scende di 550 €

Riuscire ad acquistare una televisione nuova e sapere di avere un prodotto di alto livello, è semplice quando lo si fa su Amazon. Il sito e-commerce mette sempre a disposizione le migliori soluzioni ed è per questo motivo che oggi in molti si stanno fiondando sulla smart TV di Samsung, della da 65″ 4K.

Il prodotto mette a disposizione grandissime caratteristiche tecniche tra cui la tecnologia QLED e l’integrazione degli assistenti vocali come Alexa e Google Assistant. Ovviamente quello che incide di più è il prezzo di vendita, diminuito del 39% grazie allo sconto che Amazon ha applicato. Questo consente al prezzo di scendere ad 849,99 € con due anni di garanzia e con spedizione rapida.

La smart TV Samsung più comprata del giorno, ecco le sue specifiche

Con a bordo un processore rinnovato come il Quantum 4K Lite, la smart TV Samsung da 65″ 4K riesce a garantire agli utenti una resa spettacolare. Le immagini saranno chiare e fluide, quasi come un OLED.

Non ci sarà bisogno di usare il telecomando per alcune operazioni chiamando in causa gli assistenti vocali.

Acquistare una televisione nuova diventa quindi più facile se su Amazon compaiono questi sconti incredibili. Una smart TV di Samsung di questo genere costa davvero tanto, ma con questo ribasso netto rispetto al prezzo solito, arriva ad essere ideale per tutti. Con uno sconto del 39% che garantisce quindi un risparmio pari a 550 €, è davvero conveniente acquistarla: costerà solo 849,99 €.

Ricordiamo ovviamente che basterà attendere poco per riceverla: si parla di venerdì come data ultima di consegna. Sono due gli anni di garanzia, ma dovete fare presto: restano solo pochi dispositivi disponibili

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.