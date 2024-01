Prezzo più che contenuto per lo smart TV di Xiaomi da 32″, adatto per chi ha poco spazio a disposizione e per quegli utenti che vogliono un televisore di buona qualità, economico e in grado di spalancare le porte delle principali piattaforme di streaming. Il P1E (HD, con Android 11) oggi costa solo 159€ su Amazon grazie allo sconto immediato del 31%. E la spedizione è gratuita.

Spesa minima per lo smart TV di Xiaomi da 32″ con Bluetooth e HDMI

Quello protagonista dell’offerta è un televisore entry-level. Tuttavia, pur essendo un modello economico, offre una serie di caratteristiche interessanti, tra cui un design moderno, un display HD, Android TV e un telecomando Bluetooth con pulsanti rapidi per Netflix e Prime Video.

La Xiaomi P1E è uno smart TV dal design essenziale, con cornici abbastanza sottili e tutte simmetriche. Il telaio è realizzato in plastica, il supporto è garantito da due “piedini” come si vedono su tanti altri prodotti della stessa categoria.

Il televisore ha un display da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). È un pannello chiaro e nitido, con colori vivaci. C’è il rivestimento antiriflesso, che lo rende più facile da vedere in ambienti luminosi. Per quanto riguarda le performance, si segnalano un processore quad-core, 1.5GB di RAM e 8GB di archiviazione. Lo spazio è sufficiente per scaricare tutte o quasi le principali app per lo streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, DAZN, NOW e così via).

Il sistema operativo è Android TV 11 e garantisce il pieno supporto delle funzionalità smart, compresa la possibilità di utilizzare Google Assistant per ricerche e richieste tramite comandi vocali.

In termini di connettività wireless, troviamo sia il Wi-Fi che il Bluetooth. Per collegare dispositivi e periferiche esterne ci sono invece HDMI e USB-A.

