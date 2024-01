Smartphone Android con display HD+ da 6,5": solo 79,99€

Blackview è una di quelle aziende da tenere d’occhio. Sì, perché propone dispositivi a prezzi davvero allettanti, e spesso in sconto su Amazon. Come il Wave 6C, smartphone Android con display HD+ da 6,5″, processore octa-core, 4GB di RAM e doppia fotocamera posteriore. Il costo? Oggi completi l’acquisto a soli 79,99€ grazie ad un doppio sconto che prevede anche l’utilizzo del coupon da 20€ (da applicare manualmente).

Prezzo irrisorio per uno smartphone Android con un bel design e performance solide: il Blackview Wave 6C costa solo 79,99€

Quello che subito viene notato del Blackview Wave 6C è, per ovvi motivi, il look. Si tratta di un design moderno, simile a quello di altri smartphone già sul mercato e apprezzati dalla community tech. Il display è molto ampio (6,5 pollici) e vanta una risoluzione HD+ e una frequenza d’aggiornamento di 60Hz. È circondato da cornici sottili e simmetriche su tre lati. Non siamo ai livelli dei top di gamma, ma l’esperienza d’uso – stando anche ai commenti – è positiva.

Il retro è in policarbonato ed è caratterizzato da un pattern geometrico gradevole alla vista. A dare quel tocco in più ci pensa il modulo fotografico quadrato (ma con bordi arrotondati), che include due fotocamere da 8 megapixel e il flash LED. Quella frontale è invece da 5 megapixel e trova spazio in una “goccia” sul display.

Per quanto riguarda invece le prestazioni, siamo su buoni livelli. Il processore octa-core, i 4GB di RAM e i 32GB di archiviazione (espandibili fino a 1TB tramite microSD) gestiscono bene le principali applicazioni che ogni giorno vengono utilizzate da milioni di utenti, come WhatsApp, TikTok, YouTube, Chrome, Facebook, Instagram e così via. Anche con le app per guardare contenuti in streaming (DANZ, Netflix, Prime Video e via dicendo) questo smartphone se la cava bene.

Il sistema operativo è Android 13 (una versione molto recente) e non mancano tutti quei servizi di Google per un’esperienza completa, a partire dal Play Store.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.