Il Blackview N1000 si presenta come un’opzione interessante per chi cerca un smartphone pensato per le esigenze degli anziani. Non si tratta di un semplice telefono “base”, ma di un vero e proprio smartphone rugged, con caratteristiche che lo rendono resistente, pratico e funzionale. Oggi su Amazon è al centro di un doppio sconto davvero favorevole: applicando il coupon del 50% e il codice promo QWSXS6F9, il prezzo del dispositivo crolla a 59,99 euro, spedizione inclusa.

Lo smartphone Android per anziani resistente e con funzione SOS

Esteticamente, il Blackview N1000 sfoggia un design robusto e solido, tipico dei telefoni rugged. È realizzato con materiali resistenti che lo rendono impermeabile, resistente a cadute e urti e persino a temperature estreme. Questo lo rende un telefono ideale per chi ha bisogno di un dispositivo affidabile in qualsiasi situazione, sia in casa che all’aperto.

Nonostante la sua robustezza, il Blackview N1000 è sorprendentemente compatto e leggero, ed è dunque comodo da tenere in mano e da portare in tasca. Lo schermo è un LCD da 2,4 pollici con una risoluzione di 240 x 320 pixel, che offre una buona visibilità anche all’aperto.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, non è di certo un dispositivo ad alte prestazioni, ma restituisce comunque un’esperienza d’uso fluida nelle principali attività di base, compreso l’uso delle app di messaggistica come WhatsApp e Telegram. L’archiviazione è di 4GB (ma può essere espansa) e la batteria da 3300mAh è removibile.

Ma perché è l’ideale per gli anziani? Perché è resistente, è dotato di tasti fisici con numeri grandi e ben visibili e include un’utilissima funzione di SOS per chiamare rapidamente i contatti di emergenza (basta tenere premuto il pulsante centrale per 3 secondi).

All’interno della confezione è inclusa anche una comoda stazione di ricarica che funge anche da supporto (come quella dei telefoni cordless).