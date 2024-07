Smartphone in regalo se apri il conto SelfyConto Mediolanum

Ricevere uno smartphone in regalo semplicemente aprendo un conto? Ci ha pensato Mediolanum tramite SelfyConto. Prima di entrare nel merito, diciamo che questo conto è vantaggioso per diversi motivi, tra cui il canone zero per il primo anno.

Se hai meno di 30 anni, il canone è gratuito finché non compi questa età, dopodiché pagherai solo 3,75 € al mese, azzerabili a livello promozionale. Insomma, è quasi come entrare in un negozio e trovare tutto in saldo.

Smartphone in regalo: invita gli amici e vinci

Ora entriamo nel vivo del discorso: come ottenere questo e altri fantastici premi. Basta convincere uno o due amici ad aprire anche loro SelfyConto. Con due amici, il premio è un Apple Watch SE. Quattro amici? Si alza la posta e ti porti a casa un iPad di 10ª generazione. Con sei amici, invece, ottieni il nuovissimo iPhone 15. Certo, convincere gli amici potrebbe richiedere un po’ di arte persuasiva, ma ne vale la pena!

SelfyConto è pieno di altri vantaggi. La carta di debito associata è gratuita e realizzata in PVC riciclato al 100%. Prelievi in contante? Gratuiti in tutta l’area euro. Le operazioni bancarie come bonifici e pagamenti sono a costo zero.

L’esperienza diventa ancor più personale grazie alla possibilità di personalizzare la propria carta: colore, circuito di pagamento (Visa o MasterCard) e persino una tua foto. Le carte prepagate sono ricaricabili, e le misure di sicurezza come alert SMS e MasterCard SecureCode.

La gestione delle finanze con SelfyConto è user-friendly grazie all’app Mediolanum, che include servizi come Selfy PayTime per rateizzare spese, SelfyCredit Instant per prestiti personali e molto altro. Aprire il conto è facile: online, anche con SPID. Ti basta un documento d’identità, codice fiscale e un indirizzo email valido. Adesso sai tutto ciò che serve per avere il tuo smartphone in regalo.