Costa pochissimo, è dotato di un ampio display da 6,7 pollici, di una fotocamera AI da 50 megapixel e di tutte le migliori funzionalità del sistema operativo Android. Si tratta dello smartphone entry-level TCL 30, oggi acquistabile su eBay a soli 74,61 euro (spedizione compresa) grazie allo sconto eDays. Basta inserire il codice NOVEDAYS al momento del pagamento e il gioco è fatto.

Il TCL 30 ha un design gradevole e lineare. Il retro è realizzato in plastica e presenta una finitura opaca che resiste alle impronte digitali. Il display da 6,7 pollici rientra nella lista dei pro di questo smartphone Android. La risoluzione Full HD+ garantisce immagini nitide e ben definite, mentre la frequenza di aggiornamento di 60Hz rende fluida la navigazione. Il display è anche molto luminoso, il che lo rende ideale per l’utilizzo all’aperto.

Le prestazioni sono affidate al processore MediaTek Helio G80, che offre performance sufficienti per la maggior parte delle attività quotidiane di base. Il chip è ben supportato poi da 64GB di archiviazione e 4GB di RAM. Decisamente meglio rispetto a quanto offerto da altri smartphone della stessa categoria.

La fotocamera principale da 50 megapixel del TCL 30 scatta foto nitide e dettagliate in condizioni di luce diurna. Anche perché aiutata dai vantaggi offerti dall’intelligenza artificiale, che interviene quando necessario per rendere gli scatti ancora più memorabili.

La batteria è da 5010 mAh e si traduce in un’autonomia di oltre un giorno con un solo ciclo carica. Con un uso moderato, s’intende. Lo smartphone supporta la ricarica rapida da 18W, utile per ricaricare la batteria in minor tempo.

Il sistema operativo, infine, è Android 12. Ci sarà probabilmente da installare qualche aggiornamento una volta tirato fuori dalla confezione, ma ciò che conta è che non mancano tutti i principali servizi Google, tra cui il Play Store, fondamentale per il download delle applicazioni.

