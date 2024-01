Gli smartwatch sono dispositivi utili non solo per monitorare salute e attività fisica, ma anche per avere sempre a portata di polso tutte le notifiche arrivate sullo smartphone abbinato. Il mercato degli indossabili è molto vasto e vanta anche soluzioni per quegli utenti che, disposti ad accettare qualche compromesso, non vogliono investire cifre eccessive. E proprio per questi ultimi, oggi su Amazon sono disponibili tre interessanti opzioni a prezzi davvero, ma davvero contenuti.

Tre smartwatch a prezzo stracciato su Amazon con coupon e codici promozionali

Tensky con display da 1,8″

Per completare l’acquisto al prezzo di 24,89€ è necessario applicare manualmente sia il coupon del 17% che il codice promozionale N73NKJZ7. Quest’ultimo è valido per uno secondo sconto, questa volta del 50%.

Display HD da 1,8″

Monitoraggio frequenza cardiaca in tempo reale

Monitoraggio del sonno

Monitoraggio Sp02

Calorie bruciate, passi, distanza percorsa e oltre 100 modalità di allenamento

Impermeabilità IP68

Smartwatch ENOMIR

Anche in questo caso bisogna applicare manualmente il coupon (30%) e il codice promozionale L2JOHLKU (35%). Entrambi si andranno ad aggiungere allo sconto del 33% attualmente già visibile nell’inserzione.

Display da 1,8″ con possibilità di personalizzare i qudranti

Monitoraggio del frequenza cardiaca e degli altri valori relativi alla salute (sonno, Sp02 e così via)

Monitoraggio dell’attività fisica: oltre 110 sport riconosciuti

Impermeabile e compatibile con iOS e Android

Supporto Alexa

Smartwatch con display da 1,85″ con risposta vivavoce

Per far crollare il prezzo a soli 16,99€ (da 39,99€) applica prima il codice promozionale FTECWMAM (40%) e poi il coupon (7€).

Display da 1,85″ con oltre 100 quadranti supportati

Sensori per il monitoraggio della frequenza cardiaca, della qualità del sonno e dell’ossigeno nel sangue

Tracking dell’attività fisica (oltre 100 sport)

Compatibilità con iOS e Android

NB: tutti gli sconti segnalati risultano attivi durante la stesura di questo articolo. Non sono da escludere variazioni nel corso delle successive ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.