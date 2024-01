Soda PDF: il miglior editor per PDF è in offerta a metà prezzo

SodaPDF è la piattaforma all-in-one pensata unicamente per gestire i propri documenti PDF nel modo più semplice e veloce possibile. Tutto merito di una serie impressionante di tool PDF alla portata di tutti, con i quali modificare, unire, convertire, comprimere, firmare e proteggere i propri file diventa un gioco da ragazzi.

Il software Soda PDF è disponibile al download gratuito, ma per ottenere il 100% delle sue funzionalità occorre scaricare la versione Pro, oggi in offerta a 59 euro per 1 anno grazie al 55% di sconto. In più, è possibile accedere a tutte le funzionalità di questa versione a soli 1,97 euro per i primi 14 giorni.

Tutti gli strumenti essenziali di Soda PDF

La suite all-in-one Soda PDF consente a chiunque di avere una gestione semplice e immediata dei propri documenti in formato PDF. A partire dalle modifiche al file, con la creazione, modifica e rimozione del testo, oltre che la correzione, l’aggiunta di timbri e il porre in evidenza questo o quell’altro paragrafo.

Permette inoltre di unire diversi tipi di file in un unico PDF, tra cui i fogli Excel, le presentazioni in PowerPoint e i documenti Word. A questo proposito, rende possibile anche la compressione dei PDF in file più leggeri senza perdere la qualità.

Un ulteriore servizio incluso è E-Sign, che permette di aggiungere la propria firma elettronica su qualsiasi file PDF, inviare promemoria e gestire i firmatari.

Approfitta ora del 55% di sconto sul piano annuale della versione Pro di Soda PDF per accedere all’elaborazione illimitata dei documenti, la conversione in vari formati, la password per la protezione dei documenti e l’accesso online illimitato.

