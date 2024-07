Sogni un nuovo iPad? Apri SelfyConto e potresti ottenerlo

Se c’è un conto che attualmente rende tutta la gestione del denaro personale facilissima, questo è SelfyConto. Pagamenti, investimenti, monitoraggio dei movimenti: tutto avviene da app. Come se non bastasse, potresti anche portarti a casa dei premi Apple da far invidia ai tuoi amici più tech, come un nuovo iPad.

Ottieni un nuovo iPad e molto di più con SelfyConto

I vantaggi offerti dal conto SelfyConto difficilmente li trovi altrove. Se hai meno di 30 anni, il conto è gratuito finché non compi questa età. Invece, se hai già più di 30 anni, il canone è a zero soltanto per il primo anno.

I prelievi presso gli ATM in area Euro sono privi di commissioni. Stesso dicasi per le operazioni bancarie canoniche, come ricariche telefoniche e pagamenti F24. Anche i bonifici SEPA online sono gratuiti, almeno fino al 31 dicembre 2024.

Ora, ti piacciono i prodotti Apple? Chi non li ama! Con la promozione “Invita Amici”, puoi ricevere fantastici regali solo per aver condiviso il conto SelfyConto. Invita due amici e avrai un Apple Watch SE. Se ne invita quattro, ecco l’iPad di 10ª generazione. Se riesci a portare sei amici, potrai avere l’iPhone 15.

Con SelfyConto ricevi anche la carta di debito Mediolanum, senza costi, che opera su circuito Mastercard e realizzata in PVC 100% riciclato. C’è anche la carta di credito Mediolanum, che è personalizzabile con colore e foto a tua scelta. Puoi scegliere tra Visa o Mastercard.

L’app Mediolanum, disponibile su Apple Store, Google Play e AppGallery, ti mette tutto a portata di mano. Pagamenti mobili, gestione finanziare e accesso a servizi bancari e assicurativi, tutto direttamente dal tuo smartphone.

Sei ancora qui? Corri ad aprire il conto SelfyConto! Questo potrebbe essere il momento giusto per ottenere il nuovo iPad dei tuoi sogni.