Solo con Crédit Agricole puoi avere fino a 250€ di Buoni Regalo Amazon

Hai presente quando pensi che un affare invitante sia solo una favola? Bene, con Crédit Agricole puoi fare il pieno dei tuoi sogni con fino a 250€ di Buoni Regalo Amazon. Non stiamo parlando di poca cosa, ma di un conto corrente che si propone come la soluzione ideale per risparmiatori in cerca di vantaggi e costi azzerabili.

Fino a 250€ di Buoni Regalo Amazon: una promozione da non perdere

Aggiudicarsi questa somma è facile come contare fino a tre. Crédit Agricole ti offre un conto corrente con canone zero per i primi 9 mesi. Pensavi già di dover pagare, vero? Invece no! Annullare i costi successivamente è semplice, basta soddisfare uno dei criteri previsti.

Quello che rende questo conto ancora più interessante è l’accesso alla carta di debito integrata con prelievi gratis dagli ATM di Crédit Agricole. Se poi sei un vero amante delle carte di pagamento, puoi anche richiedere la carta di credito immediata. Insomma, chi apre questo conto può ricevere il cashback fino a 100 euro di buoni per le spese fatte con la carta di debito. Se poi porti fino a 6 amici nel club Crédit Agricole, puoi ottenere fino a 150 euro di buoni. Insomma, più amici convinci, più buoni regalo accumuli.

Aprire il conto è facilissimo. Basta visitare il sito ufficiale della banca e seguire la procedura di apertura online. Il canone è di soli 2 euro al mese, che può essere azzerato nei seguenti casi:

zero costi per 9 mesi se sei un nuovo cliente;

se sei un nuovo cliente; a tempo indeterminato se mantieni almeno 5.000 euro sul conto, accrediti lo stipendio/pensione o hai meno di 35 anni.

In oltre, con questo conto hai:

carta di debito con prelievi gratuiti dagli ATM Crédit Agricole e canone zero per i primi due anni ;

dagli ATM Crédit Agricole e ; bonifici gratis;

possibilità di richiedere la famosa Carta di Credito Nexi Classic al costo annuo di 40,99 euro.

Unisciti subito alla community di Crédit Agricole e potrai ottenere fino a 250€ di Buoni Regalo Amazon.