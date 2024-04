Solo su Amazon il NUOVO iPhone 15 costa 200 EURO in meno

Amazon è diventato il luogo perfetto e preferito per gli utenti per acquistare un iPhone. Il modello 15 oggi è in promo con un prezzo fuori di testa, siccome cala addirittura del 20% rispetto al listino. La variante in promozione è quella da 128 GB di memoria interna e nella splendida colorazione in verde, una delle più belle di sempre.

Dal design ormai iconico, via via migliorato negli anni, il nuovo iPhone 15 garantisce prestazioni e anche una gran comodità. Il design compatto lo porta ad essere un peso piuma e semplicemente utilizzabile con una sola mano. La potenza hardware lo rende una scheggia e il comparto fotografico un vero e proprio strumento multimediale a tutto tondo.

Grazie allo sconto oggi applicato da Amazon, si possono risparmiare 200 €, pagando il prodotto solo 779 € con due anni di garanzia.

L’iPhone 15 è in promo, ecco il pezzo pregiato del giorno

Lo splendido display Super Retina XDR da 6,1″ è perfetto per chi ama la compattezza e la fluidità. L’iPhone 15 è disponibile inoltre con il processore A16 Bionic, un vero e proprio mostro già visto sull’ultimo iPhone 14 Pro. Grazie a questa caratteristica e all’introduzione della Dynamic Island, si tratta del modello di base “più Pro” di sempre.

A rendere questo iPhone 15 un vero Pro ci pensa anche la doppia fotocamera equipaggiata con il nuovo sensore da 48 MP. Anche qui, come sui Pro, c’è l’USB-C. Non è da meno la batteria che porta lo smartphone avanti per oltre 24 ore.

Il grande sconto che oggi Amazon propone rende questo iPhone 15 uno smartphone molto più accessibile del solito. Ridurre il prezzo del 20% significa scontare il costo di listino di ben 200 €, portando il totale a 779 € con due anni di garanzia e spedizione entro due giorni.