Sorgenia: con Next Energy Sunlight ricevi uno sconto di 40 euro in bolletta

Promuovere l’adozione di fonti energetiche sostenibili e offrire vantaggi tangibili ai consumatori? È possibile con Sorgenia e la sua offerta Luce&Gas Next Energy Sunlight che coniuga conveniente, sostenibilità e servizi digitali. In più, se attivi la tua fornitura entro il 16 novembre, riceverai uno sconto di 40 euro sulle tue bollette.

Come ricevere 40 euro di sconto in bolletta con Sorgenia

Scegliere Sorgenia significa optare per il mercato libero (ricordiamo che il mercato tutelato cesserà di esistere a partire dal prossimo 1 gennaio 2024), con la possibilità di avere un solo fornitore per luce, gas, fibra e fotovoltaico. Con Next Energy Sunlight, Sorgenia propone un’offerta flessibile e indicizzata, adattandosi all’andamento del mercato energetico. I vantaggi includono zero spese di attivazione in caso di cambio fornitore e la promessa di un servizio senza interruzioni. Inoltre, l’energia elettrica fornita proviene al 100% da fonti rinnovabili, promuovendo uno stile di vita sostenibile.

La sostenibilità è al centro dell’impegno di Sorgenia. Con l’App MySorgenia, i clienti possono partecipare a iniziative green, contribuire alla community Greeners e monitorare il proprio Carbon Footprint. Tutto ciò rende Next Energy Sunlight un’opzione completa per chi cerca un approccio responsabile alla gestione dell’energia.

Fino al 16 novembre, Sorgenia offre uno sconto speciale di 40 euro su ogni fornitura sottoscritta. I consumatori finali che aderiranno a un contratto residenziale entro questa data beneficeranno automaticamente di uno sconto rateizzato in 12 mensilità. Un’opportunità da non perdere per coloro che desiderano unire convenienza e sostenibilità nella gestione della propria fornitura energetica.

Next Energy Sunlight di Sorgenia si presenta come un’offerta completa e vantaggiosa per chi cerca un’energia green, servizi digitali avanzati e incentivi economici. La scadenza dell’offerta è imminente, quindi non perdere l’occasione di aderire a un futuro energetico sostenibile e conveniente con Sorgenia, risparmiando al tempo stesso in bolletta: calcola il tuo preventivo online.

