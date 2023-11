Sorgenia: la scelta intelligente per avere luce, gas e fibra a un prezzo vantaggioso

Sorgenia è un fornitore di gas e luce che consente di ridurre le spese e ottenere risparmi tangibili. La chiave sta nel ridurre al minimo le spese energetiche.

Chi sceglie Sorgenia può godere dei vantaggi di acquistare energia a prezzi all’ingrosso, sia per l’elettricità che per il gas, con solo un piccolo ricarico da parte del fornitore (0,015 €/kWh per l’elettricità e 0,15 €/Smc per il gas).

Inoltre, Sorgenia offre la possibilità di unire i servizi gas ed energia elettrica con un abbonamento per la fibra ottica FTTH da installare in casa.

Il prezzo di questo pacchetto completo è di 21,90 euro al mese per un anno intero, dopodiché salirà a 26,90 euro al mese.

Scegliendo questo fornitore, i clienti hanno l’opportunità di semplificare il processo di fatturazione. Per attivare questa promozione e adattarla alle esigenze specifiche, il processo è semplice: basta entrare nel sito web ufficiale tramite il link qui sotto.

Come risparmiare sulla bolletta della luce e del gas con Sorgenia

Per ridurre al minimo le spese di elettricità e gas è fondamentale ridurre il più possibile i costi energetici. Sorgenia offre una soluzione per raggiungere questo obiettivo consentendo l’utilizzo dei costi energetici all’ingrosso.

Optando per il fornitore, si avrà accesso a tariffe per l’energia elettrica calcolate sulla base di un incremento di 0,015 €/kWh al PUN, mentre per il gas, il prezzo sarà incrementato di 0,15 €/Smc al PSV. Contrariamente alle offerte a prezzo bloccato, i costi all’ingrosso sono costantemente inferiori.

Inoltre, Sorgenia offre vantaggi supplementari, come la possibilità di collegare la fibra ottica per una connessione illimitata tramite la rete FTTH direttamente da casa. L’abbonamento ha un costo di 21,90 euro al mese per i primi 12 mesi, successivamente aumenterà a 26,90 euro.

Puoi attivare gratuitamente le tariffe offerte da Sorgenia. Configurare la tua e attivare i servizi desiderati con questo fornitore richiede solo pochi minuti, consentendoti di massimizzare il risparmio sulla bolletta. Tuttavia, tieni presente che questa promozione avrà una durata limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.